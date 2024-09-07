«Конец близок». На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России

По его мнению, чем хуже будет ситуация на поле боя для ВСУ, тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место.