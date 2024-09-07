«В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Зеленского. <…> Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу», — предположил эксперт.
По его мнению, чем хуже будет ситуация на поле боя для ВСУ, тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место.
«Они захотят уехать на Запад, <…> пока музыка не перестала играть», — резюмировал Меркурис.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. Ранее в ведомстве также заявили, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.