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«Темпы серьезные». В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: © РИА Новости

«Россия не просто освобождает (территории. — Прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название Красноармейска) находится в ожидании русских», — рассказал эксперт.

По его оценке, ВСУ стали терять в среднем около 2300 военных в день. Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся, полагает Джонсон.

«Это закончится в течение трех-четырех месяцев», — резюмировал аналитик.

В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.