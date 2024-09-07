Корабль Starliner отстыковался от МКС и без экипажа возвращается на Землю

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме.
«Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю», — цитирует РИА Новости сообщение Центра управления полетами в Хьюстоне.
Команда на отстыковку была дана в 18:04 по времени Восточного побережья США (01:04 мск). Ожидается, что в полночь по вашингтонскому времени (07:00 мск) Starliner приземлится в штате Нью-Мексико.
На Землю корабль доставит отработанные материалы и груз с МКС, уточнили в НАСА.
Напомним, это был первый испытательный полет корабля Boeing на МКС с экипажем. В июне он доставил на станцию американских астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс.
Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс проведут на МКС 8 дней, однако из-за технических проблем на Starliner их полет теперь продлится до февраля 2025 года.
На днях сообщалось, что застрявший на МКС Starliner начал издавать странные звуки. Американские астронавты сообщили об этом на Землю, предположив, что это может происходить из-за неполадок в соединении корабля со станцией.