Рамасвами заявил, что не верит обвинениям властей США в адрес российских СМИ

Бывший кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами не верит обвинениям Вашингтона в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Я не куплюсь на то, что они (власти США — прим. ред.) пытаются продать», — сказал Рамасвами.
Политик напомнил, что подобные обвинения уже звучали накануне прошлых выборов, но не подтверждались. В этом прослеживается «некая модель поведения» американских властей, передает ТАСС слова Рамасвами.
Напомним, на днях США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под ограничения таже попали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и топ-менеджеры этого телеканала.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел сообщила, что международная организация выступает за свободу слова, однако не может оценить американские санкции в отношении российских СМИ.