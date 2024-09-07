Демешин договорился с Мантуровым о развитии промышленности Хабаровского края

Во время визита на Хабаровский судостроительный завод Денису Мантурову продемонстрировали судно на воздушной подушке и дноуглубительное судно, которое будет сдано в октябре. Дмитрий Демешин также показал ему понтон-батопорт, который уже прошел испытания и готов к отправке на дамбу Южного округа Хабаровска.