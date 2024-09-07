Демешин договорился с Мантуровым о развитии промышленности Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и первый вице-премьер Денис Мантуров посетили ряд ключевых предприятий региона. В числе осмотренных объектов — Хабаровский судостроительный завод, «Сониктранс», «ПромМаш», «АЭРО-ХИТ» и предприятие ОПК, специализирующееся на ремонте военной техники. По завершении визита Денис Мантуров провел двустороннюю встречу с Дмитрием Демешиным для обсуждения дальнейших планов развития предприятий. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это уже вторая встреча Дмитрия Демешина и Дениса Мантурова за два месяца. Она состоялась сразу после обсуждения вопросов промышленности региона на встрече Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края.
«Мы наметили конкретные шаги по развитию предприятий, которые посетили. В отношении Хабаровского судостроительного завода достигнута договоренность о разработке программы развития пассажирского судостроения, с использованием существующих механизмов Минпромторга, таких как льготный лизинг. Это позволит создать линейку судов для региональных и межрегиональных пассажирских перевозок. По вопросу модернизации основных фондов поручено Минпромторгу найти дополнительные ресурсы для решения первоочередных задач», — сказал первый вице-премьер.
Денис Мантуров сообщил о решении использовать ресурсы Фонда развития промышленности, Агентства по технологическому развитию для компаний «Сониктранс» и предприятию, которое занимается ремонтом военной техники. Также правительство России окажет помощь в формировании консолидированного заказа по производству багги.
«В будущем рассчитываем на реализацию проекта по созданию технопарка промышленного типа. Для этого есть все необходимые инструменты поддержки, включая промышленную ипотеку и льготные займы от Фонда развития промышленности», — сказал Денис Мантуров.
Денис Мантуров подчеркнул, что производству БПЛА будет предоставлена всесторонняя поддержка.
«Вы сегодня показали пример локализации и развития отечественной промышленности, обозначив множество задач по фонду ее развития. Мы, безусловно, будем выполнять их совместно с Минпромторгом», — сказал Дмитрий Демешин.
Во время встречи врио губернатора сообщил первому вице-премьеру о показателях роста промышленности в регионе и Хартии технологического суверенитета, а также обсудил вопросы докапитализации Фонда развития промышленности Хабаровского края и перспективные проекты для региона.
Во время визита на Хабаровский судостроительный завод Денису Мантурову продемонстрировали судно на воздушной подушке и дноуглубительное судно, которое будет сдано в октябре. Дмитрий Демешин также показал ему понтон-батопорт, который уже прошел испытания и готов к отправке на дамбу Южного округа Хабаровска.
Кроме того, Денис Мантуров ознакомился с работой предприятия «ПромМаш», специализирующегося на ремонте двигателей тяжелой строительной техники и производстве запчастей для горнорудных компаний. Здесь применяют реверс-инжиниринг для создания комплектующих.
На предприятии «АЭРО-ХИТ» первый вице-премьер осмотрел производство беспилотных летательных аппаратов, в том числе военный модульный FPV-дрон «Велес», который уже прошел испытания в Минобороны РФ.
Также Денис Мантуров посетил завод «Сониктранс», где ему показали производство автовездеходов багги, и предприятие ОПК, специализирующееся на ремонте и обслуживании военной техники.