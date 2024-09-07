МВД утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД России подготовило требования к размещению, хранению и использованию автомобильной аптечки. Они закреплены в соответствующем проекте приказа, который вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.
«Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в ДТП», — говорится в документе.
Из него следует, что аптечка должна размещаться в таком месте, которое обеспечивает беспрепятственный и быстрый доступ к ней. При этом она не должна создавать помех в управлении транспортным средством.
Условия хранения аптечки должны соответствовать условиям хранения медицинских изделий, которыми она укомплектована, с учетом требований производителей.
Подчеркивается, что автовладельцы должны обеспечивать систематический контроль за комплектацией своих аптечек, их пополнением и сроками годности находящихся в них медицинских изделий, передает ТАСС.
Напомним, с 1 сентября вступил в силу приказ Минздрава о новом составе автомобильной аптечки. Теперь, например, вместо обычных ножниц в составе автоаптечки должны быть ножницы хирургические. Еще одно нововведение — термоодеяло.