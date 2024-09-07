Губернатор обсудил реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с министром строительства и ЖКХ РФ

«Большую работу край ведет по переселению людей из аварийного жилья. С 2019 года из непригодных для проживания домов переселены больше 18 тысяч человек. Так, в Лесосибирске у нас вырос целый микрорайон, который строится специально для жителей аварийных домов. В 13 пятиэтажках 1279 квартир общей площадью почти 63 тыс. кв. метров. Шесть домов построены и заселены в прошлом году, ещё 7 домов будут заселены в этом году. Все квартиры передаются новосёлам с чистовой отделкой, на придомовой территории выполнено благоустройство — асфальтированы проезды, проведено освещение, установлены детские игровые площадки. С 2025 года начнётся реализация следующей программы переселения, в которую войдут дома, признанные аварийными с января 2017 до января 2022 года», — сообщил министру Михаил Котюков.