Губернатор обсудил реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с министром строительства и ЖКХ РФ

В ходе беседы обсуждались вопросы реализации национальных проектов, переселения граждан из аварийного жилья и строительства многоквартирных домов, включенных в реестр проблемных.
Глава края отметил, что регион готовится к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который нацелен на повышение качества городской среды. Показатели нацпроекта планируется синхронизировать с показателями государственных программ края и заложить объемы финансирования с учетом средств федерального бюджета.
«Большую работу край ведет по переселению людей из аварийного жилья. С 2019 года из непригодных для проживания домов переселены больше 18 тысяч человек. Так, в Лесосибирске у нас вырос целый микрорайон, который строится специально для жителей аварийных домов. В 13 пятиэтажках 1279 квартир общей площадью почти 63 тыс. кв. метров. Шесть домов построены и заселены в прошлом году, ещё 7 домов будут заселены в этом году. Все квартиры передаются новосёлам с чистовой отделкой, на придомовой территории выполнено благоустройство — асфальтированы проезды, проведено освещение, установлены детские игровые площадки. С 2025 года начнётся реализация следующей программы переселения, в которую войдут дома, признанные аварийными с января 2017 до января 2022 года», — сообщил министру Михаил Котюков.
Завершено в регионе строительство последних многоквартирных домов, включенных в реестр проблемных объектов, — это высотки от застройщиков-банкротов. Новоселами станут 1142 человека, сейчас идет процесс передачи квартир участникам долевого строительства. Финансирует возведение домов Фонд развития территорий за счет субсидии из бюджета края и имущества фонда.
За семь месяцев текущего года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 758 тыс. кв. метров жилья. Из них индивидуальное жилое строительство — 508 тыс. кв. метров, многоквартирные дома 250 тыс. кв. метров, — информировал руководитель региона главу Минстроя РФ. В регионе идет строительство 136 многоквартирных домов общей жилой площадью 1,8 млн кв. метров. С 2021 года в крае запущен механизм комплексного развития территорий.
Ирек Файзуллин сказал: «Красноярский край обладает потенциалом развития жилищного строительства, в том числе в рамках реализации механизма КРТ. Площадь земельных участков в регионе, на которых возможно строительство многоквартирного жилья составляет 834,8 га. Уже сегодня в крае реализуются проекты комплексного развития территорий в Минусинске, Норильске, Ачинске, а также в Красноярске. Важно, чтобы с возведением домов обеспечивалось благоустройство, создавались дороги и инженерные коммуникации, а также социальные объекты».
Также в рамках встречи стороны обсудили благоустройство общественных пространств, комплексный план социально-экономического развития Норильска, строительство метротрамвая и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.