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Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«Они обсудили будущие [двусторонние] контакты на дипломатическом уровне, и госсекретарь подтвердил поддержку США мероприятий, запланированных Украиной на неделю открытия Генассамблеи ООН», — говорится в письменном заявлении. Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в восстановлении украинской экономики.

5 сентября Верховная рада утвердила назначение сразу девяти новых министров, хотя не все перестановки удалось провести сразу из-за нехватки голосов на заседании парламента 4 сентября. Андрей Сибига, в прошлом работавший в том числе в офисе президента Украины, сменил Дмитрия Кулебу во главе МИД.