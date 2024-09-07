Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины

«Они обсудили будущие [двусторонние] контакты на дипломатическом уровне, и госсекретарь подтвердил поддержку США мероприятий, запланированных Украиной на неделю открытия Генассамблеи ООН», — говорится в письменном заявлении. Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в восстановлении украинской экономики.
5 сентября Верховная рада утвердила назначение сразу девяти новых министров, хотя не все перестановки удалось провести сразу из-за нехватки голосов на заседании парламента 4 сентября. Андрей Сибига, в прошлом работавший в том числе в офисе президента Украины, сменил Дмитрия Кулебу во главе МИД.