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В США рассмеялись над заявлением Сырского о ВСУ

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа Главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской армии. Это произошло в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Источник: AP 2023

В ходе интервью CNN Сырский в ответ на вопрос журналистки о ротации в ВСУ заявил, что знает о проблемах и «полностью посвящает свою жизнь армии». Эти слова рассмешили Дэвиса. Военный подчеркнул, что задал бы Сырскому дополнительный вопрос, «поскольку он не ответил конкретно про ротацию».

«Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — отметил Дэвис.

Ранее Сырский признал преимущество российской армии. Он добавил, что мобилизованные украинцы будут отправляться на фронт в кратчайшие сроки.