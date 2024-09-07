В США рассмеялись над заявлением Сырского о ВСУ

В ходе интервью CNN Сырский в ответ на вопрос журналистки о ротации в ВСУ заявил, что знает о проблемах и «полностью посвящает свою жизнь армии». Эти слова рассмешили Дэвиса. Военный подчеркнул, что задал бы Сырскому дополнительный вопрос, «поскольку он не ответил конкретно про ротацию».