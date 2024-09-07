В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в прошлом году подписал письмо о намерении создать с Министерством обороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание.