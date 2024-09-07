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Сергей Кравчук: я проголосовал за справедливость, устойчивое развитие моего любимого города и края

Сегодня глава Хабаровска принял участие в досрочных выборах губернатора региона, а также депутатов Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, депутатов Хабаровской городской думы восьмого созыва.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска

Он прибыл на избирательный участок, расположенный в школе № 32. Сделав выбор, Сергей Кравчук призвал жителей проявить свою гражданскую активность.

«Для меня это очень значимый день, сегодня мы выбираем будущее Хабаровска и Хабаровского края. Граждане уже могут дать оценку масштабным изменениям, происходящим благодаря поддержке региональной и федеральной власти. Поспособствовать стабильному развитию краевой столицы хабаровчане могут, приняв участие в голосовании. Я проголосовал за светлое будущее Хабаровска. И приглашаю всех прийти и сделать свой выбор», — отметил мэр Хабаровска.

Глава города проверил работу на избирательных участках и меры безопасности, а также пообщался с членами избирательной комиссии и убедился в хорошо налаженной работе.

В Хабаровске сегодня открылись 224 избирательных участка. Они будут работать по 8 сентября включительно. Проголосовать можно с восьми утра до восьми вечера.