Сергей Кравчук: я проголосовал за справедливость, устойчивое развитие моего любимого города и края

«Для меня это очень значимый день, сегодня мы выбираем будущее Хабаровска и Хабаровского края. Граждане уже могут дать оценку масштабным изменениям, происходящим благодаря поддержке региональной и федеральной власти. Поспособствовать стабильному развитию краевой столицы хабаровчане могут, приняв участие в голосовании. Я проголосовал за светлое будущее Хабаровска. И приглашаю всех прийти и сделать свой выбор», — отметил мэр Хабаровска.