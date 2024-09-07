Сергей Кравчук: я проголосовал за справедливость, устойчивое развитие моего любимого города и края

Он прибыл на избирательный участок, расположенный в школе № 32. Сделав выбор, Сергей Кравчук призвал жителей проявить свою гражданскую активность.
«Для меня это очень значимый день, сегодня мы выбираем будущее Хабаровска и Хабаровского края. Граждане уже могут дать оценку масштабным изменениям, происходящим благодаря поддержке региональной и федеральной власти. Поспособствовать стабильному развитию краевой столицы хабаровчане могут, приняв участие в голосовании. Я проголосовал за светлое будущее Хабаровска. И приглашаю всех прийти и сделать свой выбор», — отметил мэр Хабаровска.
Глава города проверил работу на избирательных участках и меры безопасности, а также пообщался с членами избирательной комиссии и убедился в хорошо налаженной работе.
В Хабаровске сегодня открылись 224 избирательных участка. Они будут работать по 8 сентября включительно. Проголосовать можно с восьми утра до восьми вечера.