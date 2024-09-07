Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил, что для ВС РФ является священным долгом сделать все, чтобы выбросить противника с российских территорий.
«Да», — сказал Песков агентству, отвечая на вопрос, хватит ли России сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.
Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.