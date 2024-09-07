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Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил, что для ВС РФ является священным долгом сделать все, чтобы выбросить противника с российских территорий.

«Да», — сказал Песков агентству, отвечая на вопрос, хватит ли России сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.

Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Песков Дмитрий