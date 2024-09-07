91 муниципальная избирательная кампания пройдет в Иркутской области 8 сентября

— В выборах мэров примут участие жители Братска, Саянска, Тулуна и Усть-Илимска. Во вновь образованных Чунском и Усть-Илимском муниципальных округах также выберут мэров. Кроме того, изберут 33 главы городских и сельских поселений и 487 депутатов представительных органов всех уровней, — рассказали в пресс-службе правительства.