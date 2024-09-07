Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений, — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. — Что касается двусторонних отношений, запланирована встреча с российским лидером господином Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами, с иранским сообществом и выступление на саммите».