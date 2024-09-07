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Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, там запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Источник: Reuters

«Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений, — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. — Что касается двусторонних отношений, запланирована встреча с российским лидером господином Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами, с иранским сообществом и выступление на саммите».

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Иран присоединился к БРИКС с 1 января 2024 года.

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