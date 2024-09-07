Глава Южного Урала поздравил челябинцев с Днём города

Столица Южного Урала в эти дни отмечает свой День, 288-летие со дня основания. К жителям Челябинска с поздравительной речью обратился глава региона Алексей Текслер.
Он отметил, что за века существования города, его горожане сформировали особый характер, который отличает Челябинск от других городов. Его отличают трудолюбие, предприимчивость, яркость, талантливость.
Самих же челябинцев отличает любовь к своему городу, уважение к его богатой и славной истории, а также амбициозность, которая выражается, в том числе, и в тех планах, которые сейчас реализуются.
Год от года столица Южного Урала становится всё более современнее, комфортнее и удобнее для жителей: обновляется общественный транспорт, проводятся знаковые мероприятия, благоустраиваются новые территории. Всё это позволяет горожанам с уверенностью смотреть в будущее.
«Желаю всем челябинцам успехов и побед, крепкого здоровья, добра и мира в семьях, достатка и благополучия!», — заключил Алексей Текслер.