Военная операция на Украине, день 927-й

Два дрона сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. В Воронежской области из-за сбитого беспилотника возникло возгорание в Острогожском районе, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, заявил губернатор Александр Гусев. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется лично встретиться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.