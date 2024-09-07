Военная операция на Украине, день 927-й

08:36 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС на территории Острогожского района.
08:27 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется в ближайшие недели лично встретиться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
«С нетерпением жду личной встречи с ним в ближайшие недели», — написал глава американского Госдепа в соцсети Х.
Он отметил, что Сибига является его «давним партнером», выразив уверенность в том, что они «продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником».
08:15 В Воронежской области из-за сбитого беспилотника возникло возгорание в Острогожском районе, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, заявил губернатор Александр Гусев.
08:07 Два дрона сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 927-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.