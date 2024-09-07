В Свердловской области 7 сентября открылись 32 избирательных участка

Всего на 35 мандатов в муниципальных думах региона претендуют 109 кандидатов. Из них 35 представителей «Единой России». Еще 34 — самовыдвиженцы. От ЛДПР 20 кандидатов. Десять от КПРФ, девять — от «Справедливой России — Патриоты — За правду», один от «Новых людей».