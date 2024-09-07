Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования — явка и обстановка

В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. «Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было», — подчеркнул глава Избиркома.