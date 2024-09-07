Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования — явка и обстановка

«По состоянию на 20 часов 6 сентября в Республике Крым проголосовали 274344 избирателя, что составляет 18,61%. Каких-либо серьезных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на исход голосования, зафиксировано не было», — сказал Малышев.
Ряд обращений, которые принимали Избирком, территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии, оперативно рассмотрены, по ним принимаются законные решения, добавил председатель регионального Избиркома.
В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. «Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было», — подчеркнул глава Избиркома.
И добавил, что в субботу, 7 сентября, второй день голосования начался штатно, все 1129 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.
В первый день основного периода голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали 38,17% избирателей, сообщал ранее Севгоризбирком.