Олбани
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования — явка и обстановка

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов прошел без существенных нарушений, явка составила 18,6%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

«По состоянию на 20 часов 6 сентября в Республике Крым проголосовали 274344 избирателя, что составляет 18,61%. Каких-либо серьезных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на исход голосования, зафиксировано не было», — сказал Малышев.

Ряд обращений, которые принимали Избирком, территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии, оперативно рассмотрены, по ним принимаются законные решения, добавил председатель регионального Избиркома.

В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, рассказал Малышев, и напомнил, что у правоохранителей имеется четкий алгоритм действий, связанных с этой ситуаций. «Меры были приняты, как и все меры по соблюдению общественного порядка. Никаких срывов Избирательного процесса не было», — подчеркнул глава Избиркома.

И добавил, что в субботу, 7 сентября, второй день голосования начался штатно, все 1129 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.

В первый день основного периода голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали 38,17% избирателей, сообщал ранее Севгоризбирком.