Явка на довыборах в законодательное собрание Прикамья составила меньше 9%

Как сообщается в релизе избиркома, 6 сентября явка на довыборах в заксобрание по округам № 12 и 20 составила 8,73%. Наибольшая активность избирателей фиксируется на «муниципальных» выборах. Так, проголосовать за кандидатов в думу Юсьвинского округа пришли 16,81% избирателей, на выборы в думу Октябрьского округа явились 14,69% избирателей, в думу Уинского округа — 14,13%. Общая явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования составила 9,14% или 41281 человек.