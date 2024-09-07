Шольц выразил уверенность в переизбрании на второй срок канцлером ФРГ

Шольц также отметил, что его кандидатуру поддерживает и министр обороны Борис Писториус, с которым, как считают СМИ, у СДПГ больше шансов победить на парламентских выборах. «Борис Писториус так же, как и многие другие, хочет, чтобы я снова баллотировался на пост канцлера. Я вижу именно это», — сказал он.