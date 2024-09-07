Шольц выразил уверенность в переизбрании на второй срок канцлером ФРГ

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании выставить свою кандидатуру на пост главы правительства в 2025 году от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), несмотря на провал СДПГ на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии.
«Я твердо верю в то, что СДПГ и я в 2025 году получим настолько сильный мандат, что сможем возглавить следующее правительство», — сказал он в интервью газете Tagesspiegel, признав при этом, что «править не станет легче».
Шольц также отметил, что его кандидатуру поддерживает и министр обороны Борис Писториус, с которым, как считают СМИ, у СДПГ больше шансов победить на парламентских выборах. «Борис Писториус так же, как и многие другие, хочет, чтобы я снова баллотировался на пост канцлера. Я вижу именно это», — сказал он.
Отвечая на вопрос, не деморализует ли сама мысль о еще четырех годах правления коалиции с участием его партии, «зеленых» и свободных демократов, Шольц сказал: «Я бегун и нахожусь в хорошей форме, а это необходимо». «В своей политической карьере я уже выигрывал выборы, хотя опросы этого не прогнозировали», — заметил канцлер, имея в виду низкий рейтинг правящей коалиции.
Ранее Шольц неоднократно заявлял о своих канцлерских амбициях. Выборы в Бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Согласно последним опросам, совокупный рейтинг всех правящих партий (СДПГ, «зеленые» и свободные демократы) колеблется на уровне 30%. Это меньше, чем рейтинг блока ХДС/ХСС (около 32−33%).
Социал-демократы на прошедших 1 сентября выборах в ландтаги (земельные парламенты) Саксонии и Тюрингии получили лишь 7,3% и 6,1% голосов соответственно. В Тюрингии это худший результат, который партия вообще когда-либо показывала на земельных выборах.