— Людям, которые думают, что от них ничего не зависит, мне хочется сказать, что это не так, каждый из нас сам делает свой выбор, нельзя просто стоять в стороне и думать, что ваше мнение ничего не значит, очень важно пойти проголосовать, это обязанность каждого гражданина России. Хорошо, что сейчас для голосования выделяется 3 дня, можно пойти на избирательный участок в любое удобное время. И мне кажется, это все-таки должен быть праздник для людей, ощущение, что ты причастен к истории, сам строишь свою жизнь, свою судьбу. Мы имеем право выбора и должны реализовать его, как раз для того, чтобы за нас это выбор никто другой не сделал.