Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов считает, что в дни определяется вектор развития губернии на ближайшие годы.
— Участие в выборах губернатора Самарской области — это гражданский долг каждого, ведь мы голосуем за будущее нашего региона, — сказал он. — Важно обеспечить социальную и политическую стабильность, повышать уровень жизни и благополучия граждан, поддерживать семьи, молодежь, развивать сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Если вы любите Самарскую область, неравнодушны к тому, что в ней происходит и будет происходить, будет ли она процветать и добиваться успехов, то вы придете и сделаете свой выбор.
Народный артист РФ, дирижер, художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков называет участие в выборах не только долгом каждого гражданина, но и своей личной миссией.
— Рад наблюдать, что не только старшее поколение активно ходит на выборы, но и молодые люди не остаются в стороне, а голосуют, проявляя свою гражданскую и патриотическую позицию!
Проголосовала в эти дни и директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова, которая уверена, что участие в выборах — это возможность для каждого внести свой вклад в будущее.
— Сегодня мы выбираем губернатора Самарской области, и это, несомненно, важный и ответственный выбор, который повлияет на развитие региона. И голосуя сегодня, я голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области. Ведь культура не менее важна, чем экономические и технологические прорывы.
Актриса театра «СамАрт» Мария Феофанова пришла на избирательный участок вместе с мужем и родными.
— Мы всей семьей всегда стараемся на выборы прийти одними из первых, чтобы показать пример своим небезразличием. Так было заведено и у моих родителей, они очень активные, всегда принимали участие в жизни общества, и меня так же воспитали. То есть в нашей семье из поколения в поколение передается эта ответственность и я считаю, что это действительно важно.
По мнению Марии, молодые люди недооценивают выборы.
— Людям, которые думают, что от них ничего не зависит, мне хочется сказать, что это не так, каждый из нас сам делает свой выбор, нельзя просто стоять в стороне и думать, что ваше мнение ничего не значит, очень важно пойти проголосовать, это обязанность каждого гражданина России. Хорошо, что сейчас для голосования выделяется 3 дня, можно пойти на избирательный участок в любое удобное время. И мне кажется, это все-таки должен быть праздник для людей, ощущение, что ты причастен к истории, сам строишь свою жизнь, свою судьбу. Мы имеем право выбора и должны реализовать его, как раз для того, чтобы за нас это выбор никто другой не сделал.