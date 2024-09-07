Мэр Уфы пришел на выборы.

«Оставаться в стороне от развития республики, особенно в такое время, неправильно. Каждый должен прийти на избирательный участок, сделать свой выбор, чтобы регион развивался в правильном векторе и города становились лучше непосредственно для самих жителей», — прокомментировал глава столичной администрации.