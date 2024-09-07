Волгоградский спасатель удостоен благодарности Президента РФ

В пятницу, 6 сентября, Президент РФ подписал распоряжение о поощрении ряда россиян, которым объявили благодарность, их также наградили почетными грамотами. В их числе оказался и спасатель из Волгоградской области Дмитрий Борисов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях благодарность Президента Российской Федерации объявлена Борисову Дмитрию Евгеньевичу — спасателю Государственного казенного учреждения Волгоградской области “Аварийно-спасательная служба Волгоградской области”, — сообщается в тексте опубликованного на сайте Президента РФ документа.