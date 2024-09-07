Более 950 избирательных участков открылись во всех районах Ленобласти

В Ленобласти 7 сентября стартовали выборы в органы местного самоуправления. Для этого с утра свои двери распахнули 956 избирательных участков. Отдать свой голос за кандидатов местные жители смогут также и 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
— Выборы проходят в 163 муниципальных образованиях: 105 сельских и 56 городских поселениях, Гатчинском и Сосновоборском округах, — добавили в пресс-службе.
За 1 913 депутатских мандатов борются 3 714 кандидатов. Отдать свой голос за них могут более 1,3 млн местных жителей или 93,7 процента от общего числа избирателей. Узнать адрес избирательного участка, а также ознакомиться с информацией о кандидатах, можно на сайте ЦИК России и на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы».
Напомним, что в Петербурге сегодня начался второй день выборов губернатора города, а также довыборы депутата Законодательного собрания по округу № 18. Кроме того, горожанам предстоит выбрать 1 576 муниципальных депутатов. В первый день голосования явка составила 16,91 процента.