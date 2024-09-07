Более 950 избирательных участков открылись во всех районах Ленобласти

За 1 913 депутатских мандатов борются 3 714 кандидатов. Отдать свой голос за них могут более 1,3 млн местных жителей или 93,7 процента от общего числа избирателей. Узнать адрес избирательного участка, а также ознакомиться с информацией о кандидатах, можно на сайте ЦИК России и на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы».