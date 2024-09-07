В Новосибирске опубликован новый список политиков-иноагентов

Хельга Пирогова*
15 декабря 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило Хельгу Пирогову*, бывшего депутата горсовета Новосибирска, в реестр иностранных агентов.
По информации ведомства, Пирогова выступала в качестве респондента на зарубежных информационных ресурсах, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей и их политике. Кроме того, отмечается, что экс-депутат была против проведения специальной военной операции на Украине и участвовала в создании материалов, связанных с деятельностью иностранных агентов.
После возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии РФ, Пирогова* уехала за границу и живет там с июля 2022 года.
Сергей Бoйко*
31 марта прошлого года Сергей Бoйко*, депутат городского совета Новосибирска, был внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.
Министерство юстиции объяснило это решение тем, что Сергей Бoйко* «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал негативное отношение к военной службе и призывал участвовать в протестных митингах». А также «призывал к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации».
В настоящее время депутат находится за рубежом. Он покинул Россию в 2021 году из-за опасений оказаться под арестом по делу о создании экстремистского сообщества. В феврале этого года он был объявлен в розыск.
Светлана Каверзина*
Светлана Каверзина*, депутат Горсовета Новосибирска, также внесена в список иностранных агентов Министерства юстиции России.
Согласно официальному документу, Каверзина* обвиняется в распространении недостоверной информации о деятельности и политике российских органов публичной власти. Ей вменяется участие в создании сообщений и материалов совместно с иностранными агентами и СМИ, а также критика специальной военной операции на Украине и в действиях, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.
Антон Картавин*
Антон Картавин*, который был избран депутатом по округу № 25 в Ленинском районе, также попал в список иностранных агентов. Об этом стало известно 2 февраля 2024 года.
Министерство утверждает, что Картавин* распространял ложную информацию о действиях и политике органов публичной власти РФ и участвовал в создании материалов иностранных агентов.
В марте депутат попытался обжаловать это решение в суде. Однако и Ленинский районный суд, и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении его иска. Тогда он обратился в Новосибирский областной суд. Однако суд оставил решение Ленинского районного суда без изменений.
Аркадий Янковский*
Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало актуальный перечень иностранных агентов. В этот список был включен бывший депутат Государственной Думы и политик из Новосибирска Аркадий Янковский*.
По данным ведомства, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступал против специальной военной операции на Украине.
* Признаны Минюстом РФ иноагентом.