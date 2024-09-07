В Новосибирске опубликован новый список политиков-иноагентов

По информации ведомства, Пирогова выступала в качестве респондента на зарубежных информационных ресурсах, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей и их политике. Кроме того, отмечается, что экс-депутат была против проведения специальной военной операции на Украине и участвовала в создании материалов, связанных с деятельностью иностранных агентов.