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В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно — электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.

Источник: РИА "Новости"

«На 8 утра 58 390 человек проголосовали по ДЭГ», — сообщил Черкашин, отметив, что работа избирательных участков проходит в штатном режиме.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что порядка 90 тысяч жителей Курской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе.

В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).