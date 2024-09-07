В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

«На 8 утра 58 390 человек проголосовали по ДЭГ», — сообщил Черкашин, отметив, что работа избирательных участков проходит в штатном режиме.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что порядка 90 тысяч жителей Курской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе.
В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).