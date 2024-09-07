В Курской области более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ

КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Более 58 тысяч человек проголосовали по ДЭГ (дистанционно — электронное голосование) на выборах губернатора Курской области по данным на утро субботы, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.