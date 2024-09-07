Более 55 тысяч южноуральцев проголосовали на выборах главы региона

Сегодня в Челябинской области стартовал единый день голосования. Южноуральцы могут принять участие в выборах губернатора Челябинской области.
В регионе открыто 2,2 тысяч избирательных участков, активным избирательным правом обладают более 2,6 миллионов жителей Южного Урала.
По данным облизбиркома, по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, явка на выбора высшего должностного лица составила 2,3%.
Свой голос за кандидатов уже отдали 55 268 избирателей. Наиболее активно участие в выборах принимают жители Уйского района (6,3% явки). Наименьшая активность отмечена в Курчатовском районе Челябинске (0,5%).