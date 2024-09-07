В Хабаровском крае проголосовало уже почти 180 тыс человек

— Для того, чтобы эти выборы в высшей степени прозрачными и честными, мы подготовили более 2 тыс наблюдателей. Сегодня на 741 избирательный участок вышло 752 человека, то есть наблюдение за ходом голосование ведется на всей территории края. Также у нас работают специальные мобильные группы, которые за полтора дня выезжали на участки уже 150 раз. Бывают очень незначительные нарушения, например, представители партий, не наблюдатели, пытаются дать рекомендации членам избирательной комиссии, а это недопустимо и быстро пресекается. Поэтому не нужно сомневаться, что выборы проходят прозрачно, для этого нет никаких оснований, — рассказал член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев.