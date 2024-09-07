В Хабаровском крае проголосовало уже почти 180 тыс человек

В Хабаровском крае продолжается трехдневная избирательная кампания. По состоянию на 15:00 7 сентября явка составила почти 19% или около 180 тыс человек. Самая высокая явка наблюдается в Аяно-Майском районе, там на участки пришли почти 40% избирателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Голосование у нас идет полным ходом, все комиссии работают в штатном режиме. На некоторых участках мы зафиксировали кратковременные отключения света, связанные с короткими замыканиями, но это никак не повлияло на выборный процесс. В лидерах у нас, помимо Аяно-Майского, также Тугуро-Чумиканский и Комсомольский районы. Наименьшая активность в Амурском районе и Хабаровске. Но для такого крупного города это нормальная ситуация. В региональной столице на участки пришли 17,25% избирателей, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
Также он добавил, что голосование идет не только на УИКах, но и на дому, там свой выбор сделали 6% избирателей от всех проголосовавших.
— Для того, чтобы эти выборы в высшей степени прозрачными и честными, мы подготовили более 2 тыс наблюдателей. Сегодня на 741 избирательный участок вышло 752 человека, то есть наблюдение за ходом голосование ведется на всей территории края. Также у нас работают специальные мобильные группы, которые за полтора дня выезжали на участки уже 150 раз. Бывают очень незначительные нарушения, например, представители партий, не наблюдатели, пытаются дать рекомендации членам избирательной комиссии, а это недопустимо и быстро пресекается. Поэтому не нужно сомневаться, что выборы проходят прозрачно, для этого нет никаких оснований, — рассказал член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев.
Кроме того, он пригласил жителей региона принять активное участие в голосовании и выбрать свое будущее.