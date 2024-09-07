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В Самарской области стартовал второй день голосования

Жители Самарской области идут на второй день выборов губернатора.

7 сентября 2024 в Самарской области стартовал второй день всенародного голосования за нового губернатора. В Новокуйбышевске также выбирают депутатов в городскую думу, а в муниципалитетах — депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам. По информации правительства Самарской области, голосование проходит спокойно.

— За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы Общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Избирательная кампания в Самарской области приковывает внимание и федеральных экспертов. Опыт региона отмечается как один из лучших в стране, — отмечают представители власти.

Напомним, по итогам первого дня голосования в регионе явка составила 25,51%. На избирательные участки пришли более 600 тысяч человек. Электоральные эксперты отметили активность самарских избирателей, а также спокойствие и отсутствие инцидентов на участках для голосования.