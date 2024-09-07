В Самарской области стартовал второй день голосования

— За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы Общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Избирательная кампания в Самарской области приковывает внимание и федеральных экспертов. Опыт региона отмечается как один из лучших в стране, — отмечают представители власти.