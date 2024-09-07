На волгоградских выборах 11 тысяч человек смогут проголосовать впервые

Общественные наблюдатели отметили, что голосование проходит без нарушений.
«Первый день выборов прошел спокойно, штатно, при хорошей активности избирателей», — отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин.
В субботу избирательные участки открылись вновь. Как и накануне, они будут работать до 20:00.
Более 11 тысяч молодых избирателей могут проголосовать впервые. Они получают от участковых избирательных комиссий памятный подарок — брелок с символикой выборов.
На избирательном участке № 901 в Тракторозаводском районе Волгограда утро началось с поздравления с днем рождения. Члена участковой комиссии Марину Числову коллеги встретили с букетом цветов.