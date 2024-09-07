В Омской области назначен полпред губернатора в муниципальных образованиях

7 сентября на еженедельном оперативном совещании регионального кабинета министров при участии глав районов назначен первый полномочный представитель губернатора Омской области в муниципальных образованиях.
Полпредом губернатора в северных районах назначен Олег Винников. Ранее он занимал должность руководителя Следственного комитета по Омской области. В отставку Винников ушёл в июле 2024 года.
Ранее мы сообщали, что у губернатора Омской области появятся региональные представители. Специалист, который будет реализовывать полномочия губернатора Омской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, назначается на один год, подчиняется непосредственно губернатору и не является юридическим лицом.