Второй день голосования на выборах губернатора начался в Петербурге

В Петербурге продолжаются выборы губернатора. Избирательные участки, а их более 1,9 тысячи, вновь открылись в восемь утра 7 сентября. Они будут принимать жителей Северной столицы до восьми вечера.
Выборы будут проходить до 8 сентября включительно. По итогам первого дня голосования явка составила 16,91 процента. Одними из тех, кто отдал свой голос за будущего главу города, были такие известные личности, как музыкант Александр Розенбаум, актер Михаил Боярский, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, что в эти же дни проходят довыборы депутата Законодательного собрания по округу № 18. Кроме того, горожанам предстоит выбрать 1 576 муниципальных депутатов.
— На дополнительных выборах депутата Заксобрания явка составила 11,09 процента. Явка избирателей на выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований города составила 14,72 процента, — ранее сообщал глава Горизбиркома Максим Мейксин.
Добавим, что в губернаторской гонке участвуют четыре кандидата: Александр Беглов от «Единой России», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Максим Яковлев от ЛДПР и Павел Брагин от Российской экологической партии «Зеленые».