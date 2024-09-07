Второй день голосования на выборах губернатора начался в Петербурге

Выборы будут проходить до 8 сентября включительно. По итогам первого дня голосования явка составила 16,91 процента. Одними из тех, кто отдал свой голос за будущего главу города, были такие известные личности, как музыкант Александр Розенбаум, актер Михаил Боярский, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.