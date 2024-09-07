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Представителем губернатора в северных районах Омской области стал Олег Винников

Раннее чиновник возглавлял омский Следком.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил Олега Винникова своим первым полномочным представителем в северных районах области. Полпред назначается сроком на один год.

До своего нового назначения Винников возглавлял Следственный комитет Омской области. В середине июля он ушел в отставку.

«Полпредом губернатора в северных районах назначен Олег Евгеньевич Винников. Вы хорошо знаете его по предыдущей работе. Уверен, что его государственный опыт пригодится в решении вопросов жителей, в том числе в части работы, которая ведётся на севере региона по ликвидации последствий паводка», — рассказал Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что полпред будет контролировать исполнение поручений президента и губернатора, а также взаимодействовать с главами, оказывать содействие в развитии территории.

Помимо этого, Винников будет готовить для губернатора предложения по развитию и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.