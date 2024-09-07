Представителем губернатора в северных районах Омской области стал Олег Винников

«Полпредом губернатора в северных районах назначен Олег Евгеньевич Винников. Вы хорошо знаете его по предыдущей работе. Уверен, что его государственный опыт пригодится в решении вопросов жителей, в том числе в части работы, которая ведётся на севере региона по ликвидации последствий паводка», — рассказал Виталий Хоценко.