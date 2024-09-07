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СМИ раскрыли, какой «удар» получил Зеленский в Германии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post.

Источник: AP 2023

«Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности», — говорится в публикации.

Накануне Зеленский на заседании «Рамштайна» призвал союзников игнорировать красные линии России и снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

На этой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.