СМИ раскрыли, какой «удар» получил Зеленский в Германии

Накануне Зеленский на заседании «Рамштайна» призвал союзников игнорировать красные линии России и снять ограничения на удары дальнобойным оружием.



На этой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.