«Рәхим итегез!»: Минниханов пригласил на Kazan Digital Week — 2024

Международный форум пройдет на площадке «Казан Экспо» 9—11 сентября 2024 года. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук. Миссия данного мероприятия — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.