«Рәхим итегез!»: Минниханов пригласил на Kazan Digital Week — 2024

«В понедельник всех ждем на Kazan Digital Week — 2024! Рәхим итегез!» — говорится в сообщении.
Международный форум пройдет на площадке «Казан Экспо»
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил подписчиков на Kazan Digital Week — 2024. Ролик с презентацией международного события, которое стартует уже в понедельник, 9 сентября, появился в телеграм-канале руководителя республики.
«В понедельник всех ждем на Kazan Digital Week — 2024! Рәхим итегез!» — говорится в сообщении.
Международный форум пройдет на площадке «Казан Экспо»