Политолог Суслов назвал Трампа и Харрис худшими кандидатами в президенты для РФ

До выхода Байдена из гонки, российский лидер говорил, что его можно назвать более лучшим вариантом для Москвы, в том числе за счет его предсказуемости и прогнозируемости. А в Кремле подмечали, что эти слова о действующем президенте США относятся и к Харрис. При этом Путин не раз подчеркивал, что выбор за американским народом, а Россия будет работать с любым новым главой государства.