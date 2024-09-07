Политолог Суслов назвал Трампа и Харрис худшими кандидатами в президенты для РФ

Владимир Путин запустил целую дискуссию на Западе, рассказав о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты США. Ироничное высказывание российского лидера стало поводом для резких заявлений Белого дома, привлекло внимание политиков, журналистов и даже предпринимателей. В Кремле лишь подлили масло в огонь, посоветовав каждому влюбиться в смех Харрис после слов Путина. Действительно ли России может быть выгодна ее победа и чем она отличается от Дональда Трампа — в материале «Газеты.Ru».
Власти США сочли вмешательством в выборы слова президента России Владимира Путина о том, кого Москва поддерживает в битве за Белый дом. Во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме российский лидер с иронией отметил, что поддерживает вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — заметил Путин.
Он добавил, что раз Харрис так заразительно смеется, то возможно у нее все отлично, а значит она может воздержаться от новых санкций против России. Путин подчеркнул, что ее соперник от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп напротив ввел против Москвы множество ограничительных мер.
В ответ Белый дом потребовал от президента России не только перестать вмешиваться в американские выборы, но и в целом говорить о них. В администрации президента США отдельно выделили, что определять, кто будет следующим главой государства должны только его граждане.
Американская нервозность.
В Кремле не стали пытаться помочь американским коллегам разглядеть шутку в словах Путина, а, напротив, призвали каждого «влюбиться» в смех Харрис. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Западе сами должны расшифровать тон выступления российского лидера.
«Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — отметил представитель Кремля, добавив, что американские дела не находятся на верхних строчках в повестке дня Путина.
Вслед за Белом домом слова президента России принялись анализировать и комментировать на Западе. Например, миллиардер предприниматель Илон Маск счел интересным заявление Путина, тогда как сам Дональд Трамп признался, что не знает, как на него реагировать.
«Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — заметил экс-президент США.
До выхода Байдена из гонки, российский лидер говорил, что его можно назвать более лучшим вариантом для Москвы, в том числе за счет его предсказуемости и прогнозируемости. А в Кремле подмечали, что эти слова о действующем президенте США относятся и к Харрис. При этом Путин не раз подчеркивал, что выбор за американским народом, а Россия будет работать с любым новым главой государства.
Если ли разница?
Тема улучшения или хотя бы стабилизации российско-американских отношений в последние годы не теряет актуальности, несмотря на практически патовую ситуацию. Взаимодействие Москвы и Вашингтона последовательно ухудшается со времен президентства Барака Обамы. Смена демократа на республиканца Трампа ситуацию не изменило, напротив, тех же санкций стало больше. И последующий приход демократа Байдена к власти тоже отношения не наладил.
Впрочем, подходы к России у нынешних кандидатов в президенты США все же разные. Харрис пообещала продолжать курс Байдена, открывшего дорогу к масштабным санкциям против Москвы за специальную военную операцию на Украине и усилению военно-финансовой поддержки Киева вместе с союзниками по НАТО. Трамп же украинский конфликт намерен завершить в ближнесрочной перспективе и намекал на снятие ограничительных мер с России.
«Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара», — указал республиканец, назвав санкции инструментом по ослаблению доллара и выступил против их частого использования.
Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, в случае победы Харрис ее внешнеполитическая команда будет состоять из представителей «глубинного государства» и демократического мейнстрима.
«В частности, в минобороны США собираются взять Мишель Флурной, которая была одним из наибольших ястребов в администрации Барака Обамы [она убедила президента начать интервенцию в Ливию], на место госсекретаря пророчат нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бернса, а советником Харрис по нацбезопасности может стать Фил Гордон — горячий сторонник расширения НАТО на восток», — пояснил эксперт.
Администрация Харрис с большой вероятностью будет искать пути к завершению конфликта на Украине, продолжил Суслов, но вряд ли она пойдет на условия России или даже нечто близкое к ним.
"Трамп будет пытаться закрыть украинский кризис как можно раньше, чтобы высвободить средства и силы для борьбы с Китаем. От него тоже не стоит ждать согласия с условиями, которые были бы минимально приемлемы для России.
Более того, администрация Трампа может пойти на шантаж и определенные эскалационные шаги, когда Москва откажется от предложенных им вариантов для урегулирования конфликта", — добавил эксперт.
В свою очередь главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что Харрис в отличии от Трампа личность не харизматичная и в целом слабый политик, как и выбывший из гонки Байден.
«Харрис абсолютно не самостоятельный политик, она пустышка и внешнеполитическим курсом вообще не интересуется. В случае победы на выборах она будет продолжать линию Байдена. Харрис не тот политик, который может что-то и куда-то развернуть. Ничего своего она не привнесла и не придумала с момента вступления в предвыборную гонку», — заключил эксперт.
Кто лучше для России?
Харрис в случае победы на выборах собирается «решительно» поддерживать Украину и НАТО вместе с союзниками США, а также не подстраиваться под «тиранов» как Трамп. Ее оппонент обещает попытаться разрядить обстановку в мире, который, по его мнению, катится к новой большой войне. Трамп не говорит об отказе от поддержки Украины или НАТО, но не исключает диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, на самом деле ни один из вариантов не является лучшим для России, они оба худшие. По его словам, с Харрис и Трампом связаны серьезные риски.
"При Трампе угроза эскалации и военного столкновения станет больше. А в случае избрания Харрис вероятность найти какое-то решение станет еще меньше. Ни одна, ни другая администрация не станет снимать санкции с России и не пойдет на сближение с Москвой.
Главным преимуществом Трампа для России является ослабление отношений США с союзниками, в том числе в Европе. При Харрис напротив будет консолидация, что минус для Москвы", — заключил эксперт.
По мнению Владимира Васильева из института США и Канады, в целом более позитивным вариантом можно считать Трампа, в том числе из-за его консервативных взглядов.
«Трамп считает, что с холодной войной нужно заканчивать. Он против того, чтобы смотреть на Россию с позиции прошлого. Это не коммунистическое и не левое государство. Россия — капиталистическая страна, а значит один капитал, должен поладить с другим. Такова позиция Трампа. Харрис же настоящий левак. Она смотрит на Россию очень плохо. Харрис тоже воспринимает ее как капиталистическую страну. Однако как настоящий ленинский марксист она готова из-за этого с ней бороться. То есть идеологически мы с ней совершенно разные», — резюмировал эксперт.