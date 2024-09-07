Почти 14 тысяч мобильных избирателей зарегистрировано в Крыму

Услугой «Мобильный избиратель» жители могли воспользоваться с 22 июля по 2 сентября 2024 года. С помощью нее у избирателя есть возможность выбрать удобный для себя участок для голосования на территории Крыма и сделать свой выбор по месту своего нахождения. Механизм применяется только при голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым.