Почти 14 тысяч мобильных избирателей зарегистрировано в Крыму

На территории Крыма подано 13 823 заявления о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения. Это 0,94% от общего количества тех, кто имеет право голосовать, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на избирком республики.
Услугой «Мобильный избиратель» жители могли воспользоваться с 22 июля по 2 сентября 2024 года. С помощью нее у избирателя есть возможность выбрать удобный для себя участок для голосования на территории Крыма и сделать свой выбор по месту своего нахождения. Механизм применяется только при голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым.