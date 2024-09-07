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ЦИК рассказал, где зафиксировали самую высокую явку на выборах губернаторов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сама высокая явка на выборах высших должностных лиц в Курской и Кемеровской областях, она составляет уже более 45%, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Источник: © РИА Новости

«Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка в Курской области и Кемеровской области, за 45% уже. На выборах в законодательные органы в городе Севастополе почти 40%», — сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов.

В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.