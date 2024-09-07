Политологи оценили уровень организации выборов в Башкирии.

Напомним, что в эти дни выборы руководителей регионов проходят в 25 субъектах России. Кандидат политических наук Николай Евдокимов на этом фоне отмечает, что спецификой выборов в Башкирии является широкий спектр кандидатов, которые представляют все парламентские партии. Такая ситуация, по его словам, есть далеко не везде.