Орбан заявил, что придерживаться позиций Украины не в интересах Европы

«Я критикую европейскую политику, поскольку вместо того, чтобы следовать своим интересам, мы полностью придерживаемся украинских позиций, и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не на пользу Европе, это просто вредно. В интересах Европы остановить конфликт, мы же, напротив, становимся одной из его сторон», — сказал он газете Corrierre della Sera на полях форума в Черноббио, в котором принял участие в качестве руководителя страны, председательствующей в ЕС. «Это не наша война», — добавил он.