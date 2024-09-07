Орбан заявил, что придерживаться позиций Украины не в интересах Европы

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не в интересах ЕС придерживаться позиции Украины и вмешиваться в войну, которая не имеет отношения к его стране.
«Я критикую европейскую политику, поскольку вместо того, чтобы следовать своим интересам, мы полностью придерживаемся украинских позиций, и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не на пользу Европе, это просто вредно. В интересах Европы остановить конфликт, мы же, напротив, становимся одной из его сторон», — сказал он газете Corrierre della Sera на полях форума в Черноббио, в котором принял участие в качестве руководителя страны, председательствующей в ЕС. «Это не наша война», — добавил он.
Также Орбан убежден, что никакой угрозы для безопасности Европы со стороны РФ не существует. «Если Европа решила стать частью этого конфликта, Венгрия такой позиции не придерживается», — подчеркнул венгерский премьер.
В своем выступлении накануне Орбан высказался за создание мощной международной коалиции по поддержке достижения прекращения огня на Украине, что должно стать, по его мнению, первым шагом к урегулированию. Достичь мирного договора сразу, по его убеждению, все равно невозможно.