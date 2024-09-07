Председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников проголосовал на выборах

Волгоградцы второй день активно идут на избирательные участки. Многие приходят семьями, в том числе и волгоградские политики. Так сделал и председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников. Спикер гордумы пришел на избирательный участок № 1015, расположенный в Волгоградской академии физкультуры, вместе с женой и сыном.
Председатель гордумы отметил, что горожане проявляют большой интерес к голосованию, а это значит, что волгоградцам небезразлично будущее родного города и региона.
«За последние годы мы видим множество позитивных преобразований во всех сферах нашей жизни, приняты стратегические программы развития Волгограда и региона на ближайшее десятилетие, — сообщил Владлен Колесников. — Перед нами стоят очень серьезные задачи по дальнейшему развитию города и области. Хотелось бы, чтобы реализация всех намеченных планов была продолжена».
Позже, на подведении итогов первого дня голосования на выборах губернатора и депутатов регпарламента, председатель Волгоградской городской думы еще раз подчеркнул, что весь процесс прошел в штатном режиме, без нарушений.
«Все наблюдатели на местах, открылся ситуационный центр общественного наблюдения, — отметил спикер гордумы. — Нарушений нет. Активность наших избирателей есть. Все прекрасно понимают ответственность — это выборы главы региона, депутатов облдумы и более 3 тысяч мандатов в органы местного самоуправления. Нам всем необходимо будет выполнять программу стратегического развития нашего региона и города-героя Волгограда. Для этого необходимо, чтобы была сформирована команда и ответственность каждого избирателя в нашем регионе, она чувствуется».
Напомним, в Волгоградской области идет второй день голосования на выборах губернатора, депутатов областного заксобрания, а также в 474 органа местного самоуправления.