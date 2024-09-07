Председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников проголосовал на выборах

«Все наблюдатели на местах, открылся ситуационный центр общественного наблюдения, — отметил спикер гордумы. — Нарушений нет. Активность наших избирателей есть. Все прекрасно понимают ответственность — это выборы главы региона, депутатов облдумы и более 3 тысяч мандатов в органы местного самоуправления. Нам всем необходимо будет выполнять программу стратегического развития нашего региона и города-героя Волгограда. Для этого необходимо, чтобы была сформирована команда и ответственность каждого избирателя в нашем регионе, она чувствуется».