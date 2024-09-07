Украина начала применять «дроны-драконы»

Температура горения термитной смеси — 2200 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность. Военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с CNN назвал ее сброс при помощи БПЛА «довольно инновационным решением», но усомнился в его эффективности: он считает, что возможности у Украины ограничены, и ВСУ вряд ли массово будут использовать «дроны-драконы».