1760 избирательных участков работают на выборах в Краснодаре

В Краснодарском крае 7 и 8 сентября проходят выборы. В 39 муниципалитетах кубанцы выбирают поселковых и районных депутатов, а также руководителей поселений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Принять участие в голосовании смогут 2,2 миллиона человек. Во время выборов кубанцам предстоит избрать более 120 глав поселений и 5 600 муниципальных депутатов.
Избирательные участки открыты для голосования в течение двух дней с 8.00 до 20.00.
Напомним, выборы также проводятся в 83 субъектах России. Участие в голосовании смогут принять 57 млн человек. Им предстоит избрать около 35 000 депутатов и чиновников.