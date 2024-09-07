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1760 избирательных участков работают на выборах в Краснодаре

В регионе проходят 482 кампании местного уровня.

В Краснодарском крае 7 и 8 сентября проходят выборы. В 39 муниципалитетах кубанцы выбирают поселковых и районных депутатов, а также руководителей поселений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Принять участие в голосовании смогут 2,2 миллиона человек. Во время выборов кубанцам предстоит избрать более 120 глав поселений и 5 600 муниципальных депутатов.

Избирательные участки открыты для голосования в течение двух дней с 8.00 до 20.00.

Напомним, выборы также проводятся в 83 субъектах России. Участие в голосовании смогут принять 57 млн человек. Им предстоит избрать около 35 000 депутатов и чиновников.