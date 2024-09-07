1760 избирательных участков работают на выборах в Краснодаре

В Краснодарском крае 7 и 8 сентября проходят выборы. В 39 муниципалитетах кубанцы выбирают поселковых и районных депутатов, а также руководителей поселений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.