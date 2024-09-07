Кандидат в губернаторы Петербурга Максим Яковлев проголосовал в Комарово

«Вчера началось трёхдневное голосование. Это очень удобный формат. Я пришёл на второй день и призываю всех петербуржцев прийти и проголосовать. Напомню, что сегодня закладывается фундамент на ближайшие пять лет. И то, какими эти пять лет будут, зависит только от избирателей», — рассказал Максим Яковлев журналистам.