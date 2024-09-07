Кандидат в губернаторы Петербурга Максим Яковлев проголосовал в Комарово

Ранним утром в субботу в поселке Комарово Курортного района Петербурга свой выбор сделал кандидат в губернаторы Максим Яковлев. Свой голос он отдал в здании музея «Келломяки-Комарово», где временно расположена УИК.
Он отметил, что кампания в городе на Неве проходит достойно и призвал всех петербуржцев прийти на выборы.
«Вчера началось трёхдневное голосование. Это очень удобный формат. Я пришёл на второй день и призываю всех петербуржцев прийти и проголосовать. Напомню, что сегодня закладывается фундамент на ближайшие пять лет. И то, какими эти пять лет будут, зависит только от избирателей», — рассказал Максим Яковлев журналистам.
Также претендент на пост высшего должностного лица Северной столицы поблагодарил членов партии ЛДПР, которые помогали ему организовать предвыборную кампанию.
«Хочу также выразить благодарность за поддержку лидеру нашей партии. Кампания в Санкт-Петербурга прошла отлично, и уверен, что партия даст высокую оценку нашей работе», — сказал он, добавив, что от нового губернатора Петербурга он ждёт «работы 24 на 7».
Напомним, в 8 утра пятницы, 6 сенттября, в Петербурге открылись все участки для голосования на выборах губернатора, в 110 округах — для муниципальных выборов, а в одном округе, расположенном на территории Кировского и Красносельского районов, — и для довыборов депутата петербургского ЗакСа. Продлится голосование до 8 часов вечера 8 сентября.
Выборы губернатора проходят и на экстерриториальных участках в Ленобласти, Псковской области и Карелии, а также в воинских частях в новых регионах и в городе-побратиме Мариуполе.
Напомним, в список кандидатов на пост губернатора Петербурга вошли четверо — помимо Максима Яковлева это Александр Беглов (ЕР), Павел Брагин («Зелёные»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»).