Стартовал второй день голосования на выборах в Нижегородской области. Об этом сообщает Облизбирком.
Согласно информации, избирательные участки открылись 7 сентября в 08:00, проголосовать жители могут до 20:00. Те, кто не сможет посетить избирательный участок, могут проголосовать дома. Для этого необходимо обратиться в свою избирательную комиссию.
Свыше 90% избирательных участков расположены на 1 этаже. Это сделано для того, чтобы пожилые люди и инвалиды смогли проголосовать. Кроме того, на многих избирательных участках есть пандусы. Также жителям предоставят лупы и дополнительные освещение.