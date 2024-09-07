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Стартовал второй день голосования на выборах в Нижегородской области

Проголосовать на избирательном участке можно до 20:00.

Источник: Комсомольская правда

Стартовал второй день голосования на выборах в Нижегородской области. Об этом сообщает Облизбирком.

Согласно информации, избирательные участки открылись 7 сентября в 08:00, проголосовать жители могут до 20:00. Те, кто не сможет посетить избирательный участок, могут проголосовать дома. Для этого необходимо обратиться в свою избирательную комиссию.

Свыше 90% избирательных участков расположены на 1 этаже. Это сделано для того, чтобы пожилые люди и инвалиды смогли проголосовать. Кроме того, на многих избирательных участках есть пандусы. Также жителям предоставят лупы и дополнительные освещение.