Стартовал второй день голосования на выборах в Нижегородской области

Свыше 90% избирательных участков расположены на 1 этаже. Это сделано для того, чтобы пожилые люди и инвалиды смогли проголосовать. Кроме того, на многих избирательных участках есть пандусы. Также жителям предоставят лупы и дополнительные освещение.