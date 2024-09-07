Пушилин сообщил, что военнослужащие РФ подошли к Угледару

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ видят Угледар невооруженным глазом. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам визита в 29-ю общевойсковую армию Восточного военного округа.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю. Побывал у военнослужащих 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Увидел новые тактические подходы к управлению боем с использованием современного технического обеспечения», — говорится в сообщении.