Пушилин сообщил, что военнослужащие РФ подошли к Угледару

«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю. Побывал у военнослужащих 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Увидел новые тактические подходы к управлению боем с использованием современного технического обеспечения», — говорится в сообщении.