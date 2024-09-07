Как проголосовали известные деятели культуры Башкирии

«Мы всегда ходим на выборы всей семьей. Сыну Аязу еще и двух лет нет, а он уже два раза был на участке. Это очень удобно, что голосование идет три дня, можно планировать, когда прийти. Например, я сегодня вечером выезжаю в Махачкалу с рабочей поездкой, поэтому проголосовал с утра», — рассказал он газете «Йәшлек».