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Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Голосование на выборах проходит в 62 из 83 регионах России на второй день голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера, как вы знаете, открылись избирательные участки в 49 регионах из 83, где выборы проходят. Сегодня к ним присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», — сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования во второй день выборов.

Она отметила, что в 11 регионах идут выборы местного самоуправления, а еще в двух регионах — в Мурманской и Челябинской областях — начались выборы губернатора.

В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.