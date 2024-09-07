Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах регионов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, будет огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан, отметил Мишустин.