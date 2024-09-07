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Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов, сообщается в telegram-канале правительства.

Источник: © РИА Новости

Он отдал свой голос, воспользовавшись возможностью дистанционного голосования. Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, глава кабмина заполнил бюллетень с компьютера.

«Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин, проголосовав.

Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах регионов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, будет огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан, отметил Мишустин.

Глава правительства указал, что в своей работе народные избранники должны руководствоваться обозначенными президентом страны приоритетами — это улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы Россия оставалась сильной и процветающей, добавил премьер.