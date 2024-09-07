В ЕР поддержали идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию

По данным Росстата, в 2023 году в Россию из-за рубежа приехали 560,4 тыс. мигрантов (на 23% меньше, чем годом ранее), чаще всего — молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии. В МВД сообщили, что в прошлом году в стране находились 3,5 млн легальных трудовых мигрантов, а на незаконных основаниях — 630 тыс. По оценке Минтруда Таджикистана, за первое полугодие 2024-го поток трудовых мигрантов в Россию сократился на 16%, составив около 392 тыс. человек (за аналогичный период 2023 года — 467 тыс. человек).